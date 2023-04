Vrijheidsmaaltijden op Curaçao: samen eten en praten over vrede en vrijheid 

WILLEMSTAD – Dit jaar worden op Bevrijdingsdag, 5 mei, opnieuw Freedom Meals georganiseerd op Curaçao en in het hele Koninkrijk. Deze maaltijden bieden mensen de kans om samen te eten en te praten over vrijheid en onvrijheid, thema’s die niet dagelijks aan bod komen. Vorig jaar vonden er 31 van zulke maaltijden plaats op onze eilanden, en meer dan 1000 in het hele Koninkrijk.

Iedereen kan een Vrijheidsmaaltijd organiseren. Klein, groot, met lokale lekkernijen of culinaire hoogstandjes. De maaltijden zijn er in alle vormen en maten. De kern van een Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven.

De vrijheidsmaaltijd kent vele verschijningsvormen. Aan de ene dis kom je samen om te eten en elkaar ontmoeten. Bij de andere hoor je juist een getuigenis van iemand de oorlog zelf heeft ondervonden en weer een andere maaltijd is juist gelardeerd met optredens van muzikanten die zingen over vrijheid. Maar bij alle maaltijden kom je in gesprek over vrijheid en vrede.

Waarde van vrede en vrijheid

Vorig jaar zijn 31 maaltijden op onze eilanden georganiseerd onder de naam Freedom Meals. Er waren meer dan 1000 maaltijden in het hele Koninkrijk. Gezamenlijk gingen velen aan tafel en spraken met elkaar over de waarde van vrede en vrijheid. Onze eilanden kennen geen traditie van het vieren van vrijheid op 5 mei, simpelweg omdat de eilanden nooit bezet zijn geweest en dus ook niet bevrijd zijn. Toch waren de eilanden toen wel in oorlog en lieten rond de 180 Antillianen daarbij het leven. De angst voor bombardementen vanuit onderzeeërs op onze eilanden was voelbaar en mensen moesten na zonsondergang hun huizen verduisteren. Als je ooggetuigen hierover hoort spreken, had het impact op hun leven.

Maar het thema vrijheid en vrede kent nog veel meer invalshoeken die de moeite van het bespreken waard zijn. Naast de huidige oorlog in Europa, die velen bezighoudt, is het thema vrijheid natuurlijk ook diep verbonden met onze diepgewortelde koloniale geschiedenis en die van de slavernij. Maar er waren ook deelnemers met minder zware, maar wel impactvolle thema’s. Zij gingen in gesprek over wat het telen van eigen groenten hen voor vrijheid heeft gebracht. Iedereen kan het invullen zoals hij of zij het zelf waardevol vindt.

‘We hopen dat er verschillende creatieve vormen ontstaan om mensen bij elkaar te brengen voor een gesprek’, aldus Anja van Bergen de organisator achter de Caribische ‘Freedom Meals’. ‘We hebben een Caribische webpage gelanceerd en een Facebookpagina geopend waar alle informatie op staat over de Freedom Meals op de eilanden en hoe je aan kan deelnemen.’ Anja nodigt iedereen uit om mee te doen en een Freedom Meal te organiseren voor bijvoorbeeld je buurt, collega’s, vereniging of vriendenclub.

‘Maar je hoeft niet alles zelf te doen zegt Anja van Bergen. Je wordt voor het organiseren van een Freedom Meal gesteund met heerlijke soep van de kok London Loy, speciale Freedom Meal glazen voor iedere deelnemer één en dialoogkaarten. Een speciale Vrijheidsmaaltijd Maissoep met kokos en zoete aardappel. Je kunt soep voor alle deelnemers ontvangen in blik maar u mag natuurlijk ook zelf de soep maken’, zegt Anja. ‘En we brengen je dialoogkaarten om het gesprek over Vrede en Vrijheid op gang te helpen. En als je gebruik wilt maken van kleine documentaires met Caribische ooggetuigen en historische beelden of juist podcasts wilt horen over vrijheid met bijvoorbeeld Tania Kross, dan kan. Alles is te vinden op onze website. Aanmelden kan tot 15 april. We hopen dat veel mensen zich geïnspireerd voelen om een Freedom Meal te organiseren’. freedom-meals.com