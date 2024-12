Politie en Justitie Vrijspraak in hoger beroep voor belastingweigeraars op Curaçao Dick Drayer 23-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft twee ondernemers vrijgesproken van strafrechtelijke vervolging wegens het niet doen van aangifte winstbelasting. Het gaat om de eerste zaken die in hoger beroep zijn behandeld sinds het aangescherpte beleid van minister Silvania tegen ‘hardnekkige weigeraars’ begin dit jaar werd ingevoerd.

In januari 2024 werd het beleid aangescherpt, waarbij ondernemers die na meerdere waarschuwingen geen aangifte deden, strafrechtelijk vervolgd konden worden. Sindsdien zijn tientallen ondernemers op Curaçao veroordeeld door het Gerecht in eerste aanleg.

Uitgenodigd

In deze zaak ging het om ondernemers die in maart 2024 schuldig werden bevonden aan het feitelijk leidinggeven aan het niet indienen van aangiftes. De verdediging voerde in hoger beroep aan dat niet bewezen kan worden dat de Belastingdienst de ondernemers correct heeft uitgenodigd voor de aangifte.

Het Hof oordeelde dat het ontvangen van aanmaningsbrieven van de SBAB (stichting Belasting Accountantsbureau) niet als bewijs kan dienen voor een formele uitnodiging om aangifte te doen. Bulkgegevens van de Belastingdienst zijn ook niet voldoende om aan te tonen dat uitnodigingen daadwerkelijk op het juiste adres zijn ontvangen.

Volgens de verdediging is hiermee recht gedaan aan het principe dat een aangifteplicht alleen geldt wanneer de uitnodiging hiervoor aantoonbaar is ontvangen.

