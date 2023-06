Vrijspraak voor bestuurder in fataal ongeval op Talud Julianabrug op Curaçao: ‘Handelen in noodsituatie’

WILLEMSTAD – De 25-jarige man, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, is vrijgesproken van alle schuld bij het tragisch verkeersongeval met dodelijke afloop onder aan het talud van de Julianabrug.

Dat ongeluk vond plaats op 24 december 2021 en leidde tot de dood van Miguel Marte Peguero, een 28-jarige man, ook uit de Dominicaanse Republiek.

De verdachte werd beschuldigd van rijden onder invloed, roekeloos gedrag, rijden zonder rijbewijs en het niet vastmaken van de veiligheidsgordel van het slachtoffer, dat naast hem zat.

Begrijpelijke keuze

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van negen maanden geëist, evenals een rijontzegging van twee jaar, 240 uur gemeenschapsdienst en een proeftijd van twee jaar.

Tijdens de behandeling van de zaak kwam naar voren dat de verdachte in een noodsituatie handelde om zijn vriend te helpen, die vier schotwonden had opgelopen. Volgens de rechter was er sprake van een begrijpelijke keuze in een stressvolle situatie, waarbij de verdachte snel hulp wilde bieden aan zijn gewonde vriend.

Hoewel bewezen is dat hij onder invloed van alcohol reed en te hard reed, heeft de rechtbank hem vrijgesproken vanwege de omstandigheden en het feit dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de verwondingen van zijn vriend ernstig waren.

Acoya

Het tragische incident vond plaats nadat de verdachte en het slachtoffer betrokken waren geraakt bij een conflict in Acoya. Toen hij naar zijn auto liep, hoorde hij een schot en daarna iemand zijn naam drie keer roepen.

Op het moment dat hij in zijn auto stapte, sprong een vriend van hem ook in de auto en vroeg hem om weg te rijden omdat er op hem geschoten werd. Volgens de verdachte reed hij weg van Acoya, via Saliña, om de brug op te gaan.

Onderweg vroeg het slachtoffer om hulp omdat hij zich koud voelde en smeekte hij om niet te sterven. Volgens de verdachte raakte hem dat diep en probeerde hij het slachtoffer gerust te stellen door te zeggen dat ze bijna in het ziekenhuis waren en dat hij kalm moest blijven.

Maar door de schok verloor hij de controle over het voertuig, vloog over de vangrail en belandde op de Arubastraat met fatale gevolgen. Hij herinnert zich niets meer van die dag.

Het medisch onderzoek wees uit dat de schotwonden van het slachtoffer niet fataal waren, maar dat de gevolgen van het ongeval tot zijn overlijden hebben geleid.

Noodweer

Ondanks de tragische afloop en de gemaakte fouten heeft de rechtbank geoordeeld dat de verdachte oprecht handelde uit noodweer en heeft daarom besloten geen straf op te leggen.