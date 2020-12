Vrijspraak voor militairen bij duikongeval Caracasbaai

De vier militairen die betrokken waren bij het dodelijk duikongeval in 2015 in de Caracasbaai zijn vrijgesproken. Zij werden verdacht van het overtreden van dienstvoorschriften, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan die leidde tot de dood van hun collega Mandy Groenewoud.

De militaire kamer van de rechtbank in Arhem concludeerde direct na het einde van de strafzaak dat die voorschriften ten tijde van het fatale duikongeluk op 23 november 2015 in strafrechtelijke zin niet golden.

Het OM had eerder op de dag om dezelfde reden al vrijspraak gevraagd. De militairen hadden de duik niet afgebroken toen de spraakcommunicatie niet meer werkte.

40 meter

En dat moest wel volgens de dienstvoorschriften, aldus de aanklager. Mandy was toen op ongeveer 40 meter diepte. Volgens de advocaten van de betrokken militairen was van uitval geen sprake, maar werd het spraaksignaal na 30 meter diepte zwak. Er was nog wel contact met Groenwoud via een zogenoemde seinlijn.

Toen het te lang duurde voordat zij weer bovenkwam, is een reddingsactie gestart. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk geworden. Groenewoud had haar duikset niet meer om. Volgens de patholoog-anatoom is zij door verstikking om het leven gekomen, maar de oorzaak hiervan is niet komen vast te staan.

Fouten

De conclusie dat er geen strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt, betekende volgens de aanklager niet dat er geen fouten zijn begaan. Er is naar aanleiding van het ongeval al een kritisch onderzoeksrapport over de werkwijze bij Defensie verschenen.

De rechtbank merkte nog op dat de vier militairen tijdens de duik op begrijpelijke wijze hebben gehandeld, gelet op de omstandigheden ter plaatse, de duikervaring van alle teamleden en op de manier waarop in de praktijk invulling werd gegeven aan de regels.