Vrijwilligers gezocht voor het voerprogramma van Stichting Kitten Rescue Curaçao

WILLEMSTAD – Sinds 2020 heeft Stichting Kitten Rescue Curaçao met succes een TNR (Trap-Neuter-Return) voerprogramma opgezet voor zwerfkatten die verblijven op de stranden van Curaçao, Kleine en Grote Knip.

Onlangs heeft de organisatie de oude ‘folders’ vervangen door professionele weerbestendige bordjes, waarop duidelijk wordt uitgelegd wat zij doen voor deze zwerfkatten. Het is een diervriendelijke aanpak die zijn vruchten afwerpt.

De populatie van ongeveer 25 katten die hier rondom het strand leven, is gesteriliseerd en krijgt dagelijks voedsel en vers water, dankzij een toegewijd team van vrijwilligers. Echter, Stichting Kitten Rescue Curaçao is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die één keer per week bereid zijn om deze zwerfkatten van voedsel en water te voorzien.

Als je een liefhebber van katten bent en interesse hebt, is dit een uitgelezen kans om je aan te melden als vrijwilliger. Stuur nu een e-mail naar [email protected] om je aan te melden. Stichting Kitten Rescue Curaçao ziet ernaar uit om met je in contact te komen, zodat we samen kunnen blijven opkomen voor de zwerfkatten van Curaçao!