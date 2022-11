Vrijwilligers reddingorganisatie Citro krijgen vrijwilligersmedaille

WILLEMSTAD – Zeven vrijwilligers van reddingorganisatie Citro hebben vrijdag uit handen van de gouverneur de Vrijwilligersmedaille ‘Openbare Orde en Veiligheid’ ontvangen.

Deze medaille wordt toegekend aan een ieder die min of meer aaneensluitend tien jaar lang in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger.

Daarnaast hebben drie vrijwilligers van Citro een jaarteken uitgereikt gekregen. Dit jaarteken wordt uitgereikt aan iederen die al vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig of veertig jaar aaneensluitend taken heeft verricht als vrijwilliger.

Het gaat om de volgende Citro-vrijwilligers: Gareth Weber, Neri Parris, Roelf Bos, Ruud de Dood, Tariq Maduro, Quirine Guato en Henriette Vleeschhouwer.

Oswald Fleming kreeg als Citro-vrijwilliger een jaarteken voor 15 jaar dienst en Liesbeth Luis-Calister voor 20 jaar. Voormalig huisarts Alex Roose kreeg een jaarteken voor 25 jaar inzet bij Citro.

Een aantal Citro-vrijwilligers konden helaas niet aanwezig zijn. Zij zullen hun medaille of jaarteken op een later moment ontvangen van hun voorzitter.

Tijdens de ceremonie heeft de Gouverneur ook afscheid genomen van de voorzitter van Citro, Lusette Verboom-Fairbairn, en haar bedankt voor al het werk dat zij de afgelopen jaren als voorzitter heeft gedaan.