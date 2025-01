Curaçao Vrouw (76) overlijdt na verdrinking bij Jan Thiel Dick Drayer 13-01-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – Gisterochtend is een vrouw verdronken bij het strand van Jan Thiel. Rond half twaalf kwam de melding binnen bij de politie. Het slachtoffer betreft de 76-jarige Blanca Mirela Hoyer, geboren op Curaçao op 30 maart 1948.

Ze was gaan zwemmen met anderen bij het vlot toen zij plotseling verdween. De Kustwacht startte onmiddellijk een zoekactie in de omgeving. Vanuit het vliegtuig werd het lichaam van de vrouw in het water gesignaleerd, dicht bij de kust in de omgeving van ‘Doggy Beach’. Vervolgens werd de helikopter van de Kustwacht ingezet om de vrouw over te brengen naar HATO.

Reanimatiepogingen werden direct gestart, maar bleken tevergeefs. Om half twee ’s middags stelde een politiearts officieel de dood vast.