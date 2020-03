15 Gedeeld

foto: Extra

Een man die gisteren zijn partner opzettelijk het ziekenhuis in reed, wordt niet aangepakt door de politie. Het incident gebeurde in Seru Fortuna. De twee kregen daar ruzie, waarna de man zijn auto in stapte en haar aanreed. Volgens de politie weigert de vrouw aangifte te doen en dan doet de politie ook niets. Die zegt dat zoiets wel vaker gebeurt bij echtelijke ruzies.