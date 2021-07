Vrouw Bonaire aangevallen door zwerfhonden, politie schiet ze dood

278 Gedeeld

KRALENDIJK – Een vrouw is dinsdag in Bonaire op de fiets aangevallen door vier (zwerf)honden. Het incident gebeurd in de Kaya Caribe. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

De politie heeft de straat afgezet en de vier beesten doodgeschoten. Volgens de politie zijn er regelmatig meldingen van agressieve zwerfhonden. Die bijten niet alleen geiten en kippen dood, maar steeds vaker vallen ze ook mensen aan, vooral bestuurders van fietsen en scooters.

Lees ook: