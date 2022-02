Vrouw denkt na weken nog steeds bolletjes in haar lijf te hebben

WILLEMSTAD – Een Nederlandse vrouw uit Wildervank liep wel op een heel aparte manier tegen de lamp voor drugssmokkel. Zij slikte op Curaçao 80 bolletjes coke met een totaal gewicht van bijna 700 gram en wist ongezien naar Nederland te komen.

Maar enkele weken later dacht ze dat er nog steeds bolletjes in haar lichaam had zitten en ze maakte zich zorgen. Haar ex bracht haar naar het ziekenhuis en belde de politie. De vrouw was met haar nieuwe Curaçaose vriend uit Veendam naar zijn moeder in Curaçao gereisd. Daar werd haar 4000 euro in het vooruitzicht gesteld voor het smokkelen van de bolletjes. Het geld zou ze nooit gekregen hebben, wel moet ze zeven maanden de bak in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

