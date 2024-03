Vrouw dood gevonden gewikkeld in een visnet en bedekt met takken in het bos

WILLEMSTAD – De politie heeft gisterochtend een levenloos lichaam van een vrouw gevonden in een afgelegen gebied in Watamula bij Playa Gipy. Ze was gewikkeld in een visnet en bedekt met takken, in een duidelijke poging om het te verbergen.

Volgens politiebronnen vertoonde het lichaam van een zwarte vrouw tekenen van geweld. Politiewoordvoerder Maurits Rosalina zegt dat het onduidelijk is of het slachtoffer door schot- of steekwonden om het leven is gekomen. “Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen. Pas na de autopsie kunnen we de exacte doodsoorzaak vaststellen”, aldus Rosalina.

Gezien de staat van het lichaam concludeert de politie dat het om een relatief recent incident moet gaan. Tot nu toe is de identiteit van de vrouw nog niet vastgesteld, waarop de politiewoordvoerder een oproep doet aan mensen die een familielid of bekende missen om contact op te nemen met de politie.