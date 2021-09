Vrouw ex-minister op Aruba ontkent witwassen

ORANJESTAD – Het vervolg van het hoger beroep in de zaak Ibis begon gisteren met een bespreking van een financieel rapport over het bedrijf van Melony Paesch, de echtgenote van ex-minister Paul Croes. De vrouw van de voormalig bewindsman van Sociale Zaken en Arbeid is volgens het Openbaar Ministerie (OM) terecht gestraft tot 240 uur dienstverlening, omdat uit de cijfers zou blijken dat er veel meer geld in haar bedrijf rondging dan er op een eerlijke manier verdiend kon worden. Witwassen dus.

De oud-minister werd in eerste aanleg in februari 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren vanwege ambtelijke omkoping, witwassen, ambtsmisbruik, illegale tewerkstelling en deelneming aan een criminele organisatie.

Zijn vrouw verklaarde tegenover de rechters weinig vertrouwen in het OM te hebben, omdat tijdens de zaak het bedrag dat zou zijn witgewassen, omlaagging van 209.000 naar 110.000 florin. Haar eigen advocaat heeft volgens haar aangetoond dat er geen sprake is geweest van witwassen. Daarom kan ze de opgelegde straf niet accepteren. ,,Ik ben onschuldig.’

Ze verwijt het OM de beschuldiging tegen haar te hebben verzonnen. ,,Het OM schermt met een getuige die we niet kennen en waarvan ik me afvraag of die niet is bedacht. Die persoon is de belangrijkste basis voor mijn veroordeling, maar of die bestaat weten we niet.” Ze vindt het ook verdacht dat twee verklaringen van mensen die positief over haar verklaarden, zijn verdwenen. ,,Wat het OM niet goed uitkomt is weg. Ik vertrouw hen helemaal niet meer.” Haar eigen financieel deskundigen hebben volgens haar voldoende aangetoond dat de boekhouding van haar bedrijf in orde is en er geen geld is witgewassen.

De rechter doen op 12 oktober uitspraak.

Lees ook: