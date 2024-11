Politie en Justitie Vrouw met 4,3 kilo cocaïne op lichaam aangehouden op Hato Dick Drayer 11-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De autoriteiten op de luchthaven van Curaçao hebben een vrouw aangehouden die meer dan vier kilo cocaïne op haar lichaam geplakt had. De vrouw, geïdentificeerd als A.S.A.V., 32 jaar en van Surinaamse afkomst, had in totaal 4350 gram cocaïne op haar lichaam bevestigd toen ze op het punt stond te vertrekken.

De politie verklaarde dat zij zaterdagavond, rond kwart voor negen, door de douane werd ingelicht over de verdachte passagier. Hoewel smokkel met drugs direct op het lichaam zeldzamer is geworden en doorgaans via bagage plaatsvindt, betrof het in dit geval een aanzienlijke hoeveelheid die aan haar lichaam vastgeplakt was.

De vrouw is aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen. Een hulpofficier van justitie heeft opdracht gegeven voor haar detentie in afwachting van verder onderzoek.

