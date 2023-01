Vrouw smokkelde 550 gram cocaïne uit Curaçao “op eigen houtje”: celstraf van 36 maanden geëist

WILLEMSTAD – Een Nederlandse vrouw die in België woont krijgt mogelijk drie jaar cel omdat ze meer dan een halve kilo cocaïne uit Curaçao wilde binnensmokkelen.

De vrouw was op 9 september met een vlucht vanuit Curaçao aangekomen op Brussels Airport, maar bleek bij een controle door de douane 550 gram bij te hebben, verstopt in haar lichaam. Volgens de vrouw had ze het transport op eigen houtje georganiseerd.

“Ik had via via gehoord dat je in Curaçao naar een bepaald pleintje moest en daar iemand kon aanspreken die je drugs kon leveren”, zei de vrouw. “Ik had geldproblemen en had wat sieraden verkocht om de reis naar Curaçao te kunnen betalen. Met het geld van de drugs hoopte ik mijn schulden te kunnen afbetalen.”

Het parket Halle-Vilvoorde in België vond het hele verhaal ongeloofwaardig en was van mening dat de vrouw wel degelijk in opdracht van een criminele organisatie had gehandeld. Het openbaar ministerie vorderde voor de vrouw een gevangenisstraf van 36 maanden.

Café failliet

“Ik snap dat het parket aan dit verhaal twijfelt, maar in het onderzoek is geen enkele aanwijzing gevonden naar enige opdrachtgever”, pleitte de advocate van de vrouw. “Mijn cliënte heeft jarenlang een café gehad, waar helaas wel wat klanten aan de drugs zaten. Ze weet daardoor bij wie ze terechtkan met dergelijke vragen. Haar café is failliet gegaan door de coronapandemie, en de winkel die ze nadien heeft geopend, ging teloor door een waterlek. Ze hoopte die cocaïne hier voor 10.000 euro te kunnen verkopen om uit de schulden te geraken.”

Volgens de advocate heeft de vrouw haar fout ingezien en is ze nu druk op zoek naar legaal werk. De verdediging vroeg dan ook om een werkstraf. Het vonnis valt op 31 januari.