Vrouw wist niet dat er een kilo coke in haar korset zat

WILLEMSTAD – Een vrouw moet anderhalf jaar zitten, waarvan negen maanden voorwaardelijk, nadat ze op Hato betrapt was met cocaïne in haar korset. Dat gebeurde in september, toen ze een vlucht naar België probeerde te nemen.

De douane van Hato voelde iets zwaars aan haar lijf zitten bij het fouilleren na de scan en ontdekte zo de cocaïne.

Tegen de beambte zei de vrouw niet te hebben geweten dat er drugs in haar korset zat en toen ze hoorde dat ze niets hoefde te zeggen, beriep ze zich op haar zwijgrecht. Daar ging de rechter niet in mee en oordeelde conform de eis van het Openbaar Ministerie.