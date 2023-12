Vrouwen Curaçao maken belangrijke stap in de Gold Cup

WILLEMSTAD – Aanvoerder Kadisha Martina was de grote held gisteren in het vrouwenvoetbal. Met vier goals besliste zij de interlandwedstrijd in het vrouwenvoetbal tegen Anguilla. De eindstand was 1-5. Met deze overwinning zijn de vrouwen van Curaçao groepswinnaar van poule C van de CONCACAF road to Gold Cup!

Bij rust stond het al 0-3 door twee goals van Martina en één goal van Taisha Hansen, ver in blessure tijd. In de tweede helft voltooide Martina haar hattrick in de 55e minuut en scoorde nogmaals vlak voor tijd. Anguilla redde in de 87e minuut de eer door een doelpunt van Carlia Johnson, eerder miste zij een penalty.

Het team van bondscoach Dean Gorré komt vanmiddag om 15.55 uur aan op Hato en hopen op veel publiek.

Maandag 4 december speelt het nationale vrouwenelftal om 20:00 uur een wedstrijd tegen de Cayman Islands in het Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca, beter bekend als SDK-stadion.

Na afloop van die wedstrijd is de bar nog een uur geopend om de promotie met de speelsters te vieren!