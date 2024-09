Venezuela VS legt beslag op vliegtuig Venezolaanse president Maduro Redactie 02-09-2024 - 2 minuten leestijd

SANTO DOMINGO – De Verenigde Staten hebben maandag een vliegtuig dat toebehoort aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro in beslag genomen in de Dominicaanse Republiek. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van twee Amerikaanse functionarissen. De VS hebben het vliegtuig naar Florida overgevlogen.

De aanschaf van het vliegtuig zou volgens de VS in strijd zijn geweest met door de VS opgelegde sancties. Ook zouden er andere strafrechtelijke kwesties hebben meegespeeld in het besluit van de Amerikanen.

“Dit stuurt een boodschap helemaal naar de top”, zei een van de Amerikaanse functionarissen tegen CNN. “Het in beslag nemen van het vliegtuig van een buitenlands staatshoofd is ongehoord in strafzaken. We zenden hier een duidelijke boodschap uit dat niemand boven de wet staat, dat niemand buiten het bereik van Amerikaanse sancties staat.”

Functionarissen melden dat het gaat om het presidentiële vliegtuig van Maduro. Het toestel zou zijn aangeschaft voor rond de dertien miljoen Amerikaanse dollar. Bij de inbeslagname waren volgens CNN meerdere federale Amerikaanse instanties betrokken, waaronder het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en het ministerie van Justitie. De VS werkten bovendien samen met de Dominicaanse Republiek, dat Venezuela van de inbeslagname op de hoogte heeft gesteld. Venezuela kan nog bezwaar aantekenen tegen de inbeslagname.

De VS en Venezuela onderhouden al langer een moeilijke relatie. De Amerikanen voeren regelmatig onderzoek uit naar vermeende corruptie door Venezuela. Recentelijk oefenden de VS nog druk uit op het Zuid-Amerikaanse land om data vrij te geven na de omstreden presidentsverkiezingen. De kiesraad riep de zittende president Maduro tot winnaar uit, maar de oppositie betwist dat. Ook de Europese Unie, de VS en meerdere Latijns-Amerikaanse landen erkennen de officiële uitslag niet.

