VS verhoogt beloning naar $25 miljoen voor arrestatie Maduro

De Verenigde Staten hebben de beloning voor informatie die leidt tot de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolás Maduro verhoogd naar 25 miljoen dollar. Deze aankondiging viel samen met de inauguratie van Maduro voor een derde termijn van zes jaar, een gebeurtenis die werd overschaduwd door internationale kritiek en beschuldigingen van fraude.

Naast de Amerikaanse beloning, hebben het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Canada extra sancties ingesteld tegen Venezolaanse functionarissen. Het Verenigd Koninkrijk legde sancties op aan vijftien topfunctionarissen, waaronder rechters en militaire leiders, die volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van democratie en mensenrechtenschendingen.

De EU verlengde haar beperkende maatregelen tegen Venezuela vanwege het gebrek aan vooruitgang richting democratie en de rechtsstaat. Ook Canada voegde nieuwe sancties toe en veroordeelde Maduro’s acties als een ondermijning van het democratische proces.

Aanklachten

In 2020 werd Maduro door de VS aangeklaagd wegens narco-terrorisme en corruptie. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen hem van het overspoelen van de VS met cocaïne en het gebruik van drugs als wapen om de volksgezondheid te ondermijnen. Maduro heeft deze beschuldigingen altijd ontkend en beschuldigt de VS van “imperialistische” sancties die de economische crisis in Venezuela zouden hebben veroorzaakt.

Hoewel Maduro enkele bondgenoten behoudt, waaronder Iran, China en Rusland, raakt zijn regering steeds meer geïsoleerd op het wereldtoneel. Bij de inauguratie waren alleen de presidenten van Cuba en Nicaragua aanwezig. De meeste geaccrediteerde Venezolaanse media werden uitgesloten van het evenement, en buitenlandse journalisten kregen geen toegang tot het land.

De verkiezingsuitslag van juli 2024, waarin Maduro als winnaar werd uitgeroepen, werd breed verworpen door de internationale gemeenschap, inclusief buurlanden Brazilië en Colombia. Oppositieleider Edmundo González, die door veel landen wordt erkend als de legitieme president, leeft sinds september in ballingschap in Spanje.

Maduro’s belofte

Tijdens zijn inauguratie verklaarde Maduro dat zijn derde termijn “een periode van vrede, welvaart en gelijkheid” zou inluiden. Hij benadrukte dat hij zich inzet voor een “nieuwe democratie”, ondanks de internationale druk en interne tegenstand.

Met de verhoogde beloning en nieuwe sancties hopen de VS en bondgenoten de druk op de regering-Maduro verder op te voeren, terwijl zij blijven pleiten voor de terugkeer van democratische normen en mensenrechten in Venezuela.