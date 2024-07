Venezuela VS versoepelt sancties, maar niet voor PdVSA Redakshon 16-07-2024 - 1 minuten leestijd

WASHINGTON – Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft een nieuwe vergunning afgegeven die bepaalde transacties met betrekking tot de export of wederuitvoer van vloeibaar petroleumgas (LPG) naar Venezuela toestaat tot 8 juli 2025. Maar zondert PdVSA ervan uit.

Transacties met bedrijven waarvan Petróleos de Venezuela, S.A., of enige entiteit waarin PdVSA een belang van vijftig procent of meer heeft blijven verboden onder de sancties die zijn ingevoerd door verschillende uitvoeringsbesluiten. Deze sancties maken deel uit van de Venezuela Sanctions Regulations.

De oude algemene licentie, die transacties met betrekking tot olie- of gassectoroperaties in Venezuela toestond, liep af op 18 april. De Verenigde Staten concludeerden dat Nicolas Maduro en zijn vertegenwoordigers de verplichtingen die zijn vastgelegd in de verkiezingsroutekaart die in oktober 2023 met de oppositie in Barbados werd ondertekend, niet volledig zijn nagekomen.

