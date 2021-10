Vuilnis Aruba wordt weer opgehaald

Foto – NoticiaCla

ORANJESTAD – De vuilnisophalers van Serlimar op Aruba zijn weer aan het werk. Het ministerie van Milieuzaken is met geld over de brug gekomen. Het personeel staakte vanaf begin deze week uit onvrede over de arbeidsomstandigheden en het gebrek aan geld bij het bedrijf.

Serlimar heeft al ruim een jaar uitstel van betaling. Het voormalig overheidsbedrijf kreeg vroeger nog subsidie, maar moet nu de eigen broek ophouden. Het personeel wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar mogelijke corruptie binnen Serlimar. Dat lijkt nu te gaan gebeuren.



Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures