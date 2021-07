Brand vuilstort Malpais is aangestoken

De brand op vuilstort Malpais is onder controle. Gistermiddag begon die toen een groot aantal autobanden in lichterlaaie stond. Volgens vuilverwerkingsbedrijf Selikor is de brand aangestoken.

De brand veroorzaakte een enorme rookontwikkeling, waar vooral bewoners ten zuiden van de landfill last van hadden. De brandweer was snel ter plekke en kreeg daarbij assistentie van loaders die aarde stortten op de brandende autobanden.

Bewoners van Grote Berg, Daniel, Martha Koosje, Tera Cora en omgeving moesten ramen en deuren sluiten om de rook buiten de deur te houden.

Selikor deelt mee dat de landfill tot vanmiddag 12 uur in ieder geval gesloten blijft. Wie vuil wil storten, moet naar Koraal Specht.