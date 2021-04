Vulkaan La Soufrière op Saint Vincent uitgebarsten

De vulkaan La Soufrière op Saint Vincent van Saint Vincent en de Grenadines is uitgebarsten. In de aanloop naar de “explosieve uitbarsting” werd een deel van de bevolking geëvacueerd.

Tot de evacuaties op het tropische eiland werd besloten omdat de vulkaan steeds actiever werd. Onder meer cruiseschepen werden ingezet om de ongeveer 16.000 bewoners van het gebied in veiligheid te brengen. Dit proces is nog gaande.

Premier Ralph Gonsalves zei dat de afgelopen weken al meer seismische activiteit was waargenomen. Maar gisteren kreeg hij naar eigen zeggen een telefoontje van de rampenbestrijdingsdienst dat het huidige gerommel “van een andere orde” is. De dienst sprak zelf op Twitter van een “substantiële kans op een ramp”.

La Soufrière is de enige actieve vulkaan op Saint Vincent en is sinds 1718 vijf keer met veel geweld uitgebarsten. In 1902 kwamen bij een uitbarsting meer dan duizend mensen om het leven.

