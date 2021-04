Vulkaan op Sint-Vincent ‘blijft voorlopig nog wel rommelen’

2 Gedeeld

SAINT VINCENT – De vulkaan op Sint-Vincent blijft de komende tijd nog wel rommelen en as uitspuwen. Dat zegt het seismologische centrum van de University of the West Indies.

Inwoners van Sint-Eustatius hebben zeven pallets met drinkwater gestuurd. Ook heeft het eiland geld ingezameld om getroffen buureilanders te helpen.

Amerikaanse staatsburgers worden vrijdag per cruiseschip geëvacueerd. Zij komen zaterdagochtend aan op Sint Maarten en vliegen daarna door naar huis. Alleen wie een recente negatieve coronatest kan tonen wordt tot het schip toegelaten.

