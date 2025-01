Nieuws uit Nederland VVD wil strengere aanpak corruptie Dick Drayer 25-01-2025 - 2 minuten leestijd

Staatssecretaris Aukje de Vries, Toeslagen en Douane

DEN HAAG – De VVD in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zsolt Szabó opgeroepen om meer druk uit te oefenen op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om corruptie en fraude in het bestuur aan te pakken. Kamerlid Aukje de Vries (VVD) diende een motie in die stelt dat er concrete gevolgen moeten zijn als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt bij het bestrijden van corruptie en fraude in de drie landen.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd brede zorg uitgesproken over de voortgang bij het uitvoeren van de landspakketten en het aanpakken van integriteitsschendingen in de politiek van de CAS-landen. De Vries noemde recente zaken van corruptie, machtsmisbruik en witwassen en benadrukte dat eerdere maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit en nepotisme nog onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

De motie van De Vries roept op om integriteit en goed bestuur prioriteit te maken en bij tegenvallende resultaten consequenties te verbinden aan het falen. Hoewel de motie nog niet expliciteert welke gevolgen dit zouden moeten zijn, wordt hiermee een signaal afgegeven dat Nederland strenger toezicht wil houden op de situatie in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Szabó reageert positief

Staatssecretaris Szabó reageerde positief op de motie en erkende de zorgen. Hij stelde dat investeringen in het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie recent al hebben bijgedragen aan het aanpakken van georganiseerde criminaliteit, maar dat meer nodig is.

Szabó kondigde aan dat er vóór maart een nieuw plan komt om criminaliteit en corruptie verder te bestrijden. Ook wordt een samenwerking met Transparency International overwogen om de kwaliteit van bestuur in de drie landen te onderzoeken.

KEM-kandidaat Martines

Het debat in de Tweede Kamer bracht ook kritiek op politieke ontwikkelingen binnen Curaçao. PVV-parlementariër Peter van Haasen uitte zijn ongenoegen over de plaatsing van Michelangelo ‘Lo’ Martines op de kandidatenlijst van de Curaçaose politieke partij KEM voor de komende verkiezingen. Martines staat momenteel onder verdenking van drugshandel en witwassen en zit in voorlopige hechtenis.

Hoewel Martines niet de lijsttrekker is, maar op de derde plek staat, noemde Van Haasen dit “een schande” en drong hij aan op strengere controle door de Nederlandse overheid. KEM stelde eerder al Dayanara Chin-A-Lien-Roozendal aan als minister, maar deze benoeming was omstreden gezien de partijhistorie en de juridische kwesties van haar leden.

De motie van De Vries aankomende dinsdag in stemming gebracht.