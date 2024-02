Waar kunnen overzeese schrijvers terecht na stoppen uitgeverij In de Knipscheer?

HILVERSUM – Na bijna een halve eeuw van onvermoeibare inzet voor de promotie van Caribische en Surinaamse literatuur, kondigt Uitgeverij In de Knipscheer in Haarlem aan dat het in 2026 haar activiteiten zal staken. Deze beslissing heeft een golf van teleurstelling veroorzaakt binnen de literaire gemeenschap, vooral op Curaçao, waar schrijfster Elodie Heloise, bekend van haar debuutroman ‘Blauwe Tomaten’, zich op de longlist voor de Libris Literatuurprijs bevindt. Reportage van NOS-correspondent Dick Drayer

De aankondiging komt als een schok. In de Knipscheer, een bastion van culturele en literaire uitwisseling, heeft decennialang een cruciale rol gespeeld in het overbruggen van de afstand tussen de Nederlandse en Caribische literaire werelden. De uitgeverij heeft niet alleen een platform geboden aan opkomende en gevestigde auteurs maar heeft ook bijgedragen aan het bevorderen van cultureel begrip en samenhang binnen het Koninkrijk.

Elodie Heloise, die momenteel op de longlist staat voor een van de meest prestigieuze literaire prijzen in het Nederlands taalgebied, uit haar zorgen over de toekomst van Caribische literatuur zonder de steun van In de Knipscheer. “Het is meer dan alleen een uitgeverij; het is een thuis voor schrijvers die buiten de mainstream vallen,” merkt zij op. Heloise benadrukt het belang van diversiteit en inclusiviteit binnen de literatuur, waarden die In de Knipscheer hoog in het vaandel droeg.

De sluiting is te wijten aan het bereiken van de pensioenleeftijd van oprichter Frank Knipscheer, die geen opvolging heeft voor de uitgeverij. Dit nieuws roept vragen op over de continuïteit van de Nederlandstalige literatuur van de Caribische eilanden en de zichtbaarheid ervan in het bredere literaire landschap.

Ondanks de aanstaande sluiting blijft de invloed van In de Knipscheer onbetwistbaar. De uitgeverij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de Caribische literatuur door het aanbieden van een platform voor auteurs om hun unieke stemmen te delen met een breder publiek. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan een rijker en diverser literair aanbod maar heeft ook het wederzijdse begrip en de culturele uitwisseling tussen de eilanden en Nederland versterkt.

Terwijl de literaire gemeenschap zich voorbereidt op dit verlies, blijft de hoop bestaan dat het nalatenschap van In de Knipscheer zal voortleven. De aandacht die Elodie Heloise en andere auteurs ontvangen, is een testament van het belang van diversiteit in de literatuur. Het is nu aan de rest van de uitgeverswereld om deze fakkel over te nemen en ervoor te zorgen dat de rijke tapestrie van Caribische verhalen gehoord blijft worden.

Met de sluiting van In de Knipscheer verliest de literaire wereld een waardevolle bondgenoot, maar de nalatenschap van de uitgeverij zal ongetwijfeld voortleven in de harten en werken van de auteurs die zij heeft ondersteund. De komende jaren zullen uitwijzen hoe de Caribische literatuur zich zal aanpassen aan deze nieuwe realiteit, maar één ding is zeker: de invloed van In de Knipscheer zal nog lang voelbaar zijn.