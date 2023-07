Waar reisden Nederlandse toeristen in 2023 naartoe?

WILLEMSTAD – Het aantal bezoekers uit Nederland naar Curaçao is dit jaar tot nu toe met 21 procent gedaald. Van bijna 108 duizend bezoekers in de eerste vijf maanden van 2022 naar iets meer dan 85 duizend in de eerste vijf maanden van dit jaar, zo meldt CHATA, de belangenvereniging van de hospitality sector.

Curaçao is niet de enige langeafstandsbestemming waar het aantal bezoekers uit Nederland dit jaar tot nu toe is gedaald. Aruba heeft in de eerste vijf maanden van 2023 een daling van ruim 22 procent gezien in toeristen uit Nederland, terwijl het aantal Nederlandse bezoekers aan de Dominicaanse Republiek met 15 procent is gedaald, ook in de eerste vijf maanden van 2023. Mexico heeft een daling van negen procent gezien in bezoekers uit Nederland tot nu toe tot en met april 2023, vergeleken met dezelfde vier maanden in 2022.

Volgens CHATA zijn Nederlanders niet gestopt met reizen. Het aantal bezoekers aan Griekenland vanuit Nederland is in de eerste drie maanden van 2023 meer dan verdubbeld in vergelijking met dezelfde drie maanden van 2022, terwijl het aantal bezoekers naar Spanje met ruim drie procent groeide, naar 1,371 miljoen.

En twee nichebestemmingen voor lange afstanden hebben dit jaar tot nu toe een groei in het Nederlandse verkeer gezien: het aantal bezoekers aan Costa Rica vanuit Nederland is in de eerste vijf maanden van 2023 met bijna een kwart gestegen in vergelijking met dezelfde vijf maanden van 2022 en het aantal Nederlandse reizigers naar de Malediven stegen ook in de eerste vijf maanden met bijna twaalf procent, zij het met relatief kleine aantallen.