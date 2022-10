Waarom heeft Curaçao meer vrouwen dan mannen?

In een podcast op NPO1 wordt uitgelegd waarom er in Nederland ongeveer evenveel mannen als vrouwen wonen, maar er een disbalans is in onder andere Curaçao.

In nederland is het verschil nihil, zo zijn er volgens het Centraal Bureau voor de statistiek 99 mannen op elke 100 vrouwen. Maar op Curaçao is er volgens de Verenigde Naties een behoorlijke disbalans.

Op Curaçao zijn er 85 mannen op 100 vrouwen. Curaçao staat daar niet alleen in, ook in Hong Kong en Nepal komt deze disbalans voor. De disbalans zou te maken kunnen hebben met de economische situatie in een land.

De grootste disbalans tussen mannen en vrouwen is in Quatar, daar zijn volgens de cijfers van de Verenigde Naties 100 vrouwen op 299 mannen, dat is 1 op 3.

