Curaçao Waarom je Maria Liberia-Peters moet kennen Redactie 19-10-2024 - 2 minuten leestijd

Maria Liberia-Peeters | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – OneWorld.nl, de grootste Nederlandse journalistieke website voor een eerlijke, duurzame wereld, stelt in een artikel van schrijfster Femke van Zeijl dat Maria Liberia-Peters een van de invloedrijkste vrouwelijke leiders van Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden is. Liberia-Peters was niet alleen de langstzittende vrouwelijke premier binnen het Koninkrijk, maar ook een pionier voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Haar onuitputtelijke inzet voor meer vrouwelijke participatie in de politiek maakt haar tot een historisch figuur van groot belang.

Libera-Peters leidde Curaçao in verschillende periodes, van 1984 tot 1986 en van 1988 tot 1993. Ze speelde een cruciale rol bij belangrijke momenten in de Curaçaose geschiedenis, zoals het behoud van werkgelegenheid na het vertrek van Shell en haar pleidooi voor meer autonomie voor Curaçao. Haar leiderschap was geworteld in toegankelijkheid, waarbij ze zelfs van deur tot deur ging om haar beleid uit te leggen.

Naast haar politieke prestaties was Liberia-Peters medeoprichter van de Council of Women World Leaders, een internationaal platform dat vrouwelijke politieke leiders samenbrengt. Ze pleitte onvermoeibaar voor gendergelijkheid en benadrukte de rol van vrouwen in de samenleving, waarbij ze vaak verwees naar de sterke positie van vrouwen in de Caribische cultuur.

Femke van Zeijl benadrukt dat Liberia-Peters’ pioniersrol in de Caribische politiek en haar toewijding aan vrouwenrechten haar tot een belangrijk historisch figuur maken, niet alleen voor Curaçao, maar voor het hele Koninkrijk. Lees het volledige artikel op OneWorld.

Steun OneWorld

OneWorld is het grootste Nederlandse (online) magazine voor een eerlijke, duurzame wereld. Zij bieden hun betrokken publiek door middel van hoogwaardige journalistiek een handelingsperspectief om onderbouwde keuzes te maken.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Ze publiceren dagelijks nieuws, achtergronden en interviews met doeners en denkers op hun website, die bezocht wordt door twee miljoen unieke bezoekers per jaar.

Daarnaast hebben ze verschillende platforms die grote actuele maatschappelijke thema’s behandelen, zoals de energietransitie, migratievraagstukken en identiteit. Ook beheren ze de grootste duurzame en eerlijke Vacaturebank van Nederland en bieden ze partners de ruimte om hun activiteiten op onze Agenda te plaatsen. Tot slot geeft OneWorld vier keer per jaar een magazine uit.

Word abonnee: OneWorld Aanbieding

0