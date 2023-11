Waarom werd Boechi vermoord? Familie krijgt maar geen antwoord

Caribisch Netwerk | Oscar van Dam

Familieleden van de vermoorde rapper Boechi zijn opgelucht over het feit dat de rechter twee zware straffen – tot 22 jaar cel – heeft opgelegd voor moord. Tegelijkertijd vinden ze het ‘frustrerend’ dat niet duidelijk is waarom de rapper dood moest.

Vrijdagmiddag, rond twee uur ’s middags, sprak de rechter in de Grote Zaal van de Curaçaose rechtbank tegen Christopher Z., aanwezig in oranje gevangenis-kledij. De andere verdachte, Churendi C., keek in korte broek mee via een internet-verbinding vanuit Bonaire waar hij vast zit.

De weduwe van Boechi, Niandy Windster-Losiabaar, keek toe vanuit Nederland via een internetverbinding. In de zaal familie, vrienden en pers. En vier gemaskeerde, zwaarbewapende agenten met hun hand op hun wapen.

De rechtbank acht het bewezen dat de twee Boechi hebben vermoord in de nacht van 9 december. Dat deden ze toen de rapper eten bestelde bij een truk’i aan aan de Rooseveltweg. Z. en C. reden achter de rapper aan. Toen hij stopte en bestelde, stapte Z. uit. Hij liep naar de auto waarin Boechi terugkeerde in afwachting van zijn eten.

Z. schoot 6 of 7 keer, hij raakte Boechi vier keer, 1 kogel daarvan was dodelijk. Saillant detail: Z. is familie van Boechi. Afgelopen vrijdag, in de rechtbank hoorde hij de rechter aan, zei niets en verdween weer onder begeleiding van de agenten.

Volgens de rechter is er geen twijfel: C. en Z. hebben ‘een jonge man, vader van meerdere kinderen, in de bloei van zijn leven en carrière’ doodgeschoten. De moord heeft de Curaçaose gemeenschap geschokt, ziet de rechtbank.

22 en 20 jaar gevangenisstraf

Christopher Z. krijgt 22 jaar celstraf. Tijdens de behandeling beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Hij had de politie eerder verteld ten tijde van de moord ziek thuis te zijn. Maar verklaringen van zijn moeder, broer en vriendin hierover zijn volgens de rechter onbetrouwbaar.

Z. gaf ook aan dat hij zijn telefoon in de dagen rond de moord had uitgeleend aan Churendi C. Ook dat achtte de rechter onwaarschijnlijk.

C. liet weten dat hij niets weet van een moord. Maar dacht een overval op de rapper te gaan plegen, met als doel zijn dure ketting. Ook daaraan hechtte de rechter geen waarde. Hij krijgt 20 jaar celstraf.

Het OM eiste namens de weduwe van Boechi ook een schadevergoeding van 50.000 Antilliaanse gulden. Daarvan is door de rechter 30.000 guldens toegekend voor materiële schade, de immateriële schade van 20.000 guldens die werd gevraagd is niet toegekend. Daarvoor kan de familie een civiele procedure starten, aldus de rechter op Curaçao.

‘We krijgen Boechi er niet mee terug’

Het toekennen van de straf werd in stilte aangehoord door aanwezige familieleden; ook weduwe Niandy reageerde niet op de uitspraak van de rechter.

Buiten de rechtszaal zeiden familieleden in een korte reactie tevreden te zijn. Maar al te veel details wilen ze niet over de zaak kwijt. “Wat de uitspraak ook is, we krijgen Boechi er niet mee terug.”