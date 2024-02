Waarschuwing voor zwemmers aan de zuidkust van Curaçao: Pas op voor kwallen

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt zwemmers aan de zuidkust van Curaçao om extra alert te zijn op de aanwezigheid van Portugese oorlogsschepen. Deze waarschuwing komt nadat er meerdere meldingen zijn binnengekomen van deze gevaarlijke kwallen op de stranden van Grote Knip en Kleine Knip. Daarnaast is het strand bij Kleine Knip tijdelijk gesloten geweest nadat verschillende van deze kwallen daar werden aangetroffen.

De situatie werd kritiek nadat een zwemmer maandag bij Caracasbaai werd gestoken en vervolgens medische behandeling in het ziekenhuis nodig had. De autoriteiten hebben als reactie een deel van Caracasbaai tijdelijk afgesloten, hoewel dit gebied inmiddels weer is opengesteld voor het publiek.

De Portugese oorlogsschepen, herkenbaar aan hun grote paars/roze, luchtgevulde blaas die ongeveer 25 centimeter groot kan zijn, vormen een significante bedreiging voor zwemmers. Hun tentakels kunnen onder water tot 15 meter lang worden en bij aanraking ernstige steken veroorzaken. Het ministerie adviseert iedereen die het water ingaat om deze dieren te vermijden en onmiddellijk de resten van eventuele tentakels te verwijderen bij contact.

Deze recente incidenten benadrukken het belang van waakzaamheid vanwege veranderingen in windrichting en zeestromingen die deze lastige kwallen naar de kust kunnen brengen.

Zeilconfiguratie

De naam Portugees oorlogsschip is afgeleid van het 18e-eeuwse Portugese oorlogsschip, of beter gezegd, de “Man o’ war,” dat een type zeilschip was. Dit schip stond bekend om zijn grote omvang en indrukwekkende zeilconfiguratie. De gelijkenis tussen de opgeblazen blaas van het zeedier en het zeil van dit historische oorlogsschip heeft ertoe geleid dat het zeedier deze bijzondere naam heeft gekregen.

Het Portugees oorlogsschip (wetenschappelijke naam: Physalia physalis) is zelf geen echte kwal, maar een siphonophore, een kolonie van gespecialiseerde, onderling afhankelijke organismen (zooids) die samenwerken en functioneren als één enkel individu.

De karakteristieke paarse of blauwe ‘zeil’ die boven het wateroppervlak uitsteekt, maakt het mogelijk voor het dier om door de wind over het wateroppervlak getrokken te worden, vergelijkbaar met hoe de zeilen van schepen werken. Deze unieke eigenschap, gecombineerd met de vorm van het dier, heeft dus geleid tot de associatie met het Portugese oorlogsschip.