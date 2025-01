Evenementen Walk, Run, Swim & Ride for The Roses levert ruim 4 ton op Dick Drayer 27-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 19e editie van de Walk, Run, Swim & Ride for The Roses heeft afgelopen weekend wederom zijn status als grootste evenement op Curaçao bevestigd. Dat zegt de organisatie. Het sportieve benefietevenement, dat fondsen werft voor kankerpatiënten, trok een groot aantal deelnemers en was volledig uitverkocht. De organisatie registreerde een groei van 40 procent ten opzichte van vorig jaar en haalde meer dan 4 ton aan donaties op.

Reeds op vrijdag waren diverse maten T-shirts uitverkocht, en op zaterdag verdwenen ook de laatste kindermaten en XL-exemplaren. Voor de jubileumeditie volgend jaar wordt verwacht dat meer dan 10.000 mensen zullen deelnemen, mede door de toenemende deelname van toeristen en tijdelijke bewoners.

In de afgelopen jaren heeft de Ride for The Roses verschillende fluctuaties in deelnemersaantallen gekend. In 2017 namen ongeveer 10.000 mensen deel aan het evenement. In 2019 was er een daling naar ruim 8.500 deelnemers, en in 2020 zette deze trend zich voort met bijna 7.000 deelnemers. In 2024 werd een verdere afname opgetekend met ongeveer 6.000 deelnemers. Dit jaar is er echter een opmerkelijke ommekeer, met een groei van 40 procent ten opzichte van vorig jaar, wat neerkomt op ongeveer 8.400 deelnemers.

Nieuwe initiatieven en succesvolle routes

Dit jaar introduceerde de organisatie enkele nieuwigheden, waaronder een pendeldienst tussen Mambo Beach en het Wilhelminaplein en een token als duurzaam alternatief voor de traditionele roos. Hoewel de tokens populair waren, ontstond er een tekort. De organisatie onderzoekt een extra bestelling om aan de vraag te voldoen.

De sportonderdelen waren wederom divers en populair. Bij de Run for the Roses gaf Curaçaose sportheld Churandy Martina het startsein en nam zelf deel aan de 5 km-race. De routes voerden deelnemers over de Emmabrug en Julianabrug, met een bijzondere passage langs het kantoor van het Prinses Wilhelminafonds (PWF), dat cruciale steun biedt aan kankerpatiënten.

De fietsers begonnen hun tochten vanaf Mambo Boulevard, met afstanden van 10, 40 en 60 km. Ook de zwemwedstrijd vanaf Zanzibar/Jan Thiel Baai trok veel deelnemers. De dag werd feestelijk afgesloten bij Wet & Wild, met muziek van DJ Boogieman en John Anthony.