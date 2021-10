Wandelaar vindt gifbekertjes in wandelgebied op Bonaire

1 Delen

KRALENDIJK – Afgelopen maandag zijn er bekertjes met gif gevonden in de buurt van Bolivia, nabij Lagun op Bonaire. De bekertjes werden gevonden door een oplettende wandelaar. Die zag veel dode hagedissen en krabben op een heuveltje naast het strand. Bij een nadere inspectie trof hij de bekertjes aan.

Onbekend is wie die bekertjes daar gelegd heeft. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen met kleine kinderen of hondenbezitters moeten extra opletten en eventuele bekertjes bij de politie inleveren.

