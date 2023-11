Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

WILLEMSTAD – De rechtbank heeft gisteren de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor wapenbezit. Volgens de uitspraak is Gabriel verantwoordelijk voor het wapen dat de politie vond in het huis waar hij woonde, nadat het wapen op zijn paspoort en in zijn kledingkast was aangetroffen.

Op 17 juli vond de politie tijdens een gerechtelijke inval aan Aura Winkelstraat een vuurwapen in de slaapkamer van de verdachte. Gabriel ontkende elke betrokkenheid bij het wapen en verklaarde niet te weten hoe het daar terecht was gekomen.

De zaak kwam aan het rollen tijdens het onderzoek naar de moordzaak Hummer (de moord op Boechi), toen de politie een telefoongesprek afluisterde tussen de verdachte in de zaak van Boechi, Christopher Zimmerman, en een onbekende. Zimmerman zei: “Broeder, wat is er aan de hand, de mannen gedragen zich als homo’s, maar als ze in de problemen komen, willen ze huilen. ‘Nee, mijn broer, ik doe zoveel voor hen en ze houden alles.’ Daarom wil ik dat je me het ding geeft.”

De onbekende antwoordde: “Ik wil het je geven, maar ik wil er ook niet zonder zitten.” Uit verder onderzoek bleek dat de onbekende Gabriel was.

De politie ontdekte dat Gabriels partner eerder een aangifte tegen hem had gedaan wegens bedreiging. Tijdens een ondervraging gaf zijn partner toe dat Gabriel een wapen had geleend van een vriend.

Na deze onthulling doorzocht de politie Gabriels huis aan Aura Winkelstraat en vond het wapen in een kledingkast op een van zijn paspoorten.

Tijdens het proces vroeg de rechter Gabriel naar het gesprek met Zimmerman, waarop Gabriel antwoordde dat het over geld ging. Echter, Gabriel had eerder bij de politie verklaard dat Zimmerman hem had gevraagd een wapen voor hem te verkopen.

Gabriel ontkende dit en zei dat ze het over een auto en later over geld hadden. De politie vermoedde dat Gabriel Zimmerman mogelijk een wapen had geleend om Boechi te vermoorden of op de hoogte was van de plannen.

In 2015 werd Gabriel al veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor wapenbezit en was net vrijgelaten.

Gabriel bleef ontkennen iets te maken te hebben met het wapen. Hij verklaarde dat hij na zijn vrijlating werd opgehaald door zijn broer en bij hem ging wonen, niet in het huis waar het wapen werd gevonden. Hij gaf toe daar soms te verblijven, maar het huis was niet van hem. Volgens Gabriel werd het huis door veel mensen bezocht en kon hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wapen.

Een tante van Gabriel, die verklaarde dat ze het huis af en toe schoonmaakte, bevestigde dat het huis al jaren gesloten was en dat niemand anders het betrad.

De officier van justitie achtte de beschuldiging bewezen op basis van het wapen dat in de slaapkamer op een paspoort van de verdachte werd gevonden. De rechter zag geen reden om af te wijken van de eis van de officier van justitie en achtte Gabriel verantwoordelijk voor het wapen.