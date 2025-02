Politie en Justitie Wapen verdachte blijkt airsoftwapen Dick Drayer 10-02-2025 - 1 minuten leestijd

Een voorbeeld van een airsoftwapen

WILLEMSTAD – De man die zondagochtend na een achtervolging door de politie werd neergeschoten, had een airsoftwapen in zijn handen. Agenten zagen het wapen tijdens zijn arrestatie aan als vuurwapen en openden het vuur. De man raakte gewond.

De politie gaf de bestuurder rond drie uur ’s nachts in de Bargestraat een stopteken. In plaats van te stoppen, probeerde hij te vluchten en botste daarbij tegen een omheining van een woning. Vervolgens reed hij achteruit en raakte een politiewagen. Toen agenten hem naderden, zagen ze dat hij een wapen vasthield. Een van hen schoot op de verdachte en raakte hem in zijn voet.

De 19-jarige verdachte, J.R.C., geboren op Curaçao, werd aangehouden voor het overtreden van de wapenwet. Zijn voertuig en wapen werden in beslag genomen. Later bleek dat het om een airsoftwapen ging en niet om een echt vuurwapen.

Airsoftwapens zijn replica’s van echte vuurwapens en worden gebruikt in een sport waarbij deelnemers elkaar beschieten met kleine plastic balletjes. Hoewel de wapens niet dodelijk zijn, lijken ze vaak sterk op echte vuurwapens, wat in sommige situaties voor gevaarlijke verwarring kan zorgen. De wetgeving rondom airsoftwapens verschilt per land. Op Curaçao gelden strenge regels voor het bezit en gebruik ervan.

De gewonde man werd met een ambulance naar de polikliniek van het Curaçao Medical Center gebracht voor medische behandeling. Een hulpofficier van justitie gaf opdracht tot zijn voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar het incident is nog gaande.

