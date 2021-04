Delta Security kan inmiddels met recht worden gezien als de innovator als het gaat om beveiliging op Curaçao.

Omdat er zoveel onzeker is in de wereld van dit moment gezien COVID-19 gaat

Delta Security zich de komende tijd in de media richten op de vraag wat als…

Wat als…

Supermarkten voorlopig de huidige corona maatregelen nog moeten aanhouden?

Dan…

Hebben onze beveiligers intern een cursus social distancing gehad. De beveiligers weten wat de maatregelen zijn en zorgen ervoor dat u veilig en op afstand uw boodschappen kunt doen.

Wat als…

Een van uw beveiligers zich op het laatste moment ziek meldt?

Dan…

Kunt u Delta Security altijd bereiken, binnen een uur hebben wij een beveiliger op de locatie om de dienst over te nemen.

Wat als…

U zich niet veilig voelt wanneer u uw huis verlaat omdat u bang bent voor inbraak?

Dan…

Biedt Delta het Ajax alarmsysteem aan. Een draadloos alarmsysteem dat werkt via een app. Zodra het systeem iets verdachts detecteert, kunt u ervoor kiezen om een beveiliger van Delta naar uw huis te laten rijden. De beveiliger controleert de omgeving en bekijkt of er verdachte activiteiten gaande zijn.

Vraagt u zich weleens af …wat als…? Maak dan vandaag nog een afspraak met onze sales afdeling via [email protected] of bel +5999 690 0248

Lees ook: