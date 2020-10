Wat doet Kitten Rescue eigenlijk op Curaçao?

Willemstad – Stichting Kitten Rescue is een opvang voor kittens, zogende katten en voor katten met een beperking. Ook komen zij in actie voor de zwerfkatten op Curaçao. Voor diegene die het financieel moeilijk hebben maar wel wil zorgen voor hun kat(ten), kun je een aanvraag indienen voor hulp.

Kitten Hotel

Naast Stichting Kitten Rescue Curacao is er een knus kleinschalig katten pension op Bandabou. Je kunt hier jouw kat op vakantie sturen als jij er even niet bent. Je helpt hiermee tegelijkertijd Stichting Kitten Rescue Curacao.

Katten Café

Stichting Kitten Rescue Curacao (KRCF) heeft het allereerste katten café geopend in de Caribbean. Een unieke plek waar je in een huiskamer-achtige setting kunt genieten van een kopje koffie, thee of een frisje en je tegelijkertijd kunt knuffelen met de kittens en katten in de opvang.

Het katten café is elke week geopend op zondag tussen 15:00 en 18:00 uur. De entree is helemaal gratis maar een kleine financiële donatie wordt erg gewaardeerd.

Vluchtbegeleiders

Wanneer er een kitten geadopteerd is vanuit Nederland, zijn zij vaak op zoek naar een vluchtbegeleider. Reis jij naar Nederland misschien kun jij ze naar hun gouden mandje begeleiden? De Stichting regelt alle papieren en alle kosten worden gedekt.

Nieuwsgierig naar wat Stichting Kitten Rescue Curacao doet voor de kittens en katten op Curaçao? Bekijk de video met ambassadeur en Dierenarts Piet Hellemans en Miriam Bleeker, voorzitter en drijvende kracht achter de stichting.

Wil je meer info, ga dan naar de website van Stichting Kitten Rescue

