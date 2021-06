Curaçao staat op code geel. Je mag dus weer op vakantie naar dit prachtige, zonovergoten eiland. Wel zijn er nog een aantal regels waar je je aan moet houden. Wil jij weten wat je moet regelen voor jouw vakantie naar Curaçao? Moet je voor vertrek getest worden? Of moet je na jouw vakantie bij aankomst in Nederland in quarantaine? Lees hier alle informatie om jouw reis naar Curaçao zo goed mogelijk voor te bereiden.

Hoe is de situatie nu op Curaçao

Op dit moment telt Curaçao 28 actieve gevallen van Covid-19. Daarmee is de corona-uitbraak op het eiland onder controle. Sinds 8 juni is daarom ook de avondklok op Curaçao afgeschaft. Je kunt je dus weer op ieder moment vrij bewegen op het eiland. Restaurants, ‘truk’i pans’ (foodtrucks) en winkels zijn open en je kunt een auto huren op het eiland. Ook is het mogelijk om excursies te boeken. Daarnaast kun je weer gebruik maken van het openbaar vervoer tot 1:00 uur ‘s nachts. Wel moet er altijd 2 meter afstand worden gehouden tot anderen. Op sommige plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. Regels veranderen regelmatig. Wil je op de hoogte zijn van de laatste wijzingen, kijk dan op de website van de overheid van Curaçao, www.gobiernu.cw.

Wat moet je regelen voor jouw vakantie naar Curaçao?

Nederland wordt door Curaçao gezien als een hoog risico land. Wil je vanuit Nederland naar Curaçao reizen, dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Hieronder lees je wat die zijn. De voorwaarden kunnen te allen tijde veranderen, de meest actuele voorwaarden, vind je op de website van de overheid van Curaçao.

Alle reizigers naar Curaçao zijn verplicht om voor vertrek online de Digital Immigration Card in te vullen. Dat kun je eenvoudig doen via www.dicardcuracao.com.

Daarnaast moet je vanaf 48 uur voor vertrek de Passenger Locator Card (PLC) invullen. Hiervan moet je een uitgeprint bewijsstuk bij je dragen tijdens je reis en verblijf op Curaçao.

Elke bezoeker die Curaçao binnenkomt, moet een negatief testresultaat kunnen overleggen van een gecertificeerde COVID-19 PCR-test welke maximaal 72 uur voor vertrek afgenomen is of een negatief testresultaat van een antigeentest welke maximaal 24 uur voor vertrek afgenomen is. Hiervan dien je een geprint bewijsdocument bij je te hebben. Vóór vertrek moet je de negatieve testresultaten van de COVID-19 PCR-test uploaden op dicardcuracao.com.

Kinderen van 6 jaar en jonger zonder symptomen waarvan de ouders een negatieve PCR-test kunnen overleggen, hoeven geen PCR-test te ondergaan. In dit geval hoeven kinderen van 6 jaar en jonger geen PLC-formulier in te vullen

Daarnaast moet iedereen (kinderen van 6 jaar of jonger uitgezonderd) die vanuit Nederland komt op de 3e dag na aankomst op Curaçao een antigeentest doen in een lokaal laboratorium. De reservering en betaling (alleen mogelijk met creditcard van Visa of Mastercard) van de antigeentest op de 3e dag is onderdeel van het proces van de PLC. Klik hier voor meer informatie.

Naast deze regels gelden er ook nog algemene regels op Curaçao:

Je bent niet in contact geweest met iemand die binnen 14 dagen vóór jouw aankomst op Curaçao positief is getest op Covid-19. Als dat wel het geval is moet je verplicht in quarantaine.

Tijdens je reis en verblijf moet je altijd een geprint bewijsstuk kunnen tonen van iedere verplichte stap die hierboven genoemd wordt.

Je moet voldoende verzekerd zijn voor medische zorg en eventuele extra kosten, mocht je tijdens jouw vakantie in quarantaine moeten of ziek worden.

Je moet altijd 2 meter afstand houden tot anderen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het dragen van een mondkapje verplicht.

Als je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet kun je bij aankomst op Curaçao in quarantaine geplaatst worden. De kosten hiervan zijn volledig voor jezelf.

Momenteel zijn er geen uitzonderingen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn en vanuit Nederland reizen.

Wat moet je regelen voor jouw terugreis naar Nederland?

Reizigers vanaf Curaçao naar Nederland hoeven zich niet te laten testen voor vertrek. Een NAAT (PCR)-test en/of antigeentest is dus overbodig.

Daarnaast is er geen (thuis-)quarantaineplicht voor reizigers die vanaf Curaçao naar Nederland terug reizen.

Ook deze regels kunnen veranderen tijdens jouw verblijf op Curaçao. Check voor actuele informatie de website van de Nederlandse overheid, www.nederlandwereldwijd.nl.

Wil jij ook op vakantie naar Curaçao?

Droom jij van een vakantie op Curaçao? Of ben je al eens eerder geweest maar wil je graag terug? Dan is dit je kans! Curaçao heeft weer code geel. Momenteel kun je vliegtickets naar Curaçao boeken met veel korting. Heb jij door de coronacrisis veel thuis gezeten en ben je door alle reisbeperkingen al een tijd niet op vakantie geweest? Wacht dan niet te lang: Boek nu een goedkoop vliegticket naar Curaçao en geniet van een welverdiende vakantie op dit zonovergoten eiland. Prijzen voor retourtickets vanaf Amsterdam naar Curaçao starten nu vanaf 449 euro per persoon.

