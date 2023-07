Water afgesloten van Campo Alegre na drie jaar onbetaald gebruik

WILLEMSTAD – Hoewel Campo Alegre al drie jaar leegstaat, is onlangs gebeleken dat er een onafgesloten watermeter actief is. De meter staat niet op naam, maar levert water aan het gebied. Het complex zelf staat door juridische in beslagname onder toezicht van het Openbaar Ministerie.

Er zijn volgens ochtenkrant Èxtra aanwijzingen dat onbekenden of bewakers van het bedrijf dat het complex bewaakt hun auto’s wasten met dit water. Maar nu, na de afsluiting, is dat niet langer mogelijk.

De meter stond eerder op naam van Rectour Corporation N.V., maar de krant concludeert dat de faillisementscurator het bedrijf uit het registratiesysteem van Aqualectra heeft verwijderd, maar de watermeter zelf is nooit afgesloten.