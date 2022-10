Water en elektriciteit op Curaçao een fractie duurder komende maand

WILLEMSTAD – Elektriciteit gaat op 1 november per kilowattuur nauwelijks een halve cent omhoog. De goedkoopste tariefschaal met een verbruik tot 250 kWh kost in november iets minder dan 79 cent per kWh.

Water gaat ook in prijs omhoog. Een kuub water kost vanaf 1 november bijna twee cent meer. Wie niet meer dan negen kuub verbruikt, is voor elke duizend liter afgerond 9,69 gulden kwijt. Wie meer dan twintig kuub verbruikt, betaalt bijna 18,75 gulden voor elke duizend liter boven die twintig kuub.

De lichte stijging van de elektriciteit- en watertarieven is het resultaat van enigszins lagere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van elektriciteit respectievelijk lagere elektriciteitskosten voor de productie van water en een hogere correctiefactor voor elektriciteit en water over september 2022.