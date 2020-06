Watervanggebied in Zuid Popo volgestort

1 Delen

Willemstad – Amigu di Tera maakt zich zorgen over het watervanggebied in Zuid Popo. Die wordt momenteel met diabaas opgevuld, waardoor de afwatering in gevaar komt en mogelijk overlast gaat veroorzaken voor de bewoners van Santa Catharina.

Er mag niet gebouwd worden in dit gebied, maar dat lijkt nu toch te gebeuren. Dagelijks rijden grote vrachtwagens het gebied binnen en storten het vol diabaas. Milieuorganisatie Amigu di Tera heeft inmiddels een brief gestuurd naar de Minister van Verkeer en Vervoer met het verzoek in te grijpen.



