Waves Curaçao lanceert met de Flowrider een spectaculaire attractie bij Sambil

WILLEMSTAD – Waves Curaçao AVES lanceert de FlowRider in Sambil. De attractie die volgens de organisatie een nieuwe dimensie toevoegt aan het eiland en een primeur betekent voor de regio inclusief Aruba, Bonaire, en St. Maarten maakt in maart 2025 zijn debuut. Het biedt een unieke kans voor liefhebbers van bodyboarden, kneeboarden om te surfen op kunstmatige golven en is toegankelijk voor een breed publiek van 8 tot 80 jaar.

Waves Curaçao zegt met deze attractie niet alleen een stap vooruit in het verrijken van het aanbod op het eiland, maar bevestigt ook Curaçao’s reputatie als een voortrekker in het aanbieden van unieke en gezinsvriendelijke vermaakopties.

“De introductie van de FlowRider op Curaçao is meer dan een nieuwe toevoeging aan onze activiteiten; het vertegenwoordigt een ervaring die gemeenschappen samenbrengt en toegankelijk is voor iedereen,” verklaart een woordvoerder van Waves Curaçao.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de opening in maart 2025, zegt Waves. “Deze gebeurtenis belooft niet alleen een boost te geven aan de lokale economie, maar verrijkt ook het culturele en recreatieve landschap van Curaçao.”

Met een familievriendelijke omgeving en de sfeer van een beachclub, zal deze venue ongetwijfeld zowel inwoners als bezoekers aantrekken en biedt het een welkome aanvulling op het bestaande aanbod van activiteiten op het eiland.