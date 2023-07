‘We gaan nog meer schuren tijdens dit zomercarnaval!’

ROTTERDAM – Als het aan de organisatie van het zomercarnaval van Rotterdam ligt, mogen parade-deelnemers niet meer met hun billen schudden tegen een ander. Carnavalliefhebbers reageren verbaasd. “Ze komen aan onze cultuur. Nu gaan we uit protest nog meer schuren!”

Quinlan de Windt kan niet wachten om zaterdag mee te doen met de parade. Tegen Caribisch Netwerk zegt hij: “Het verbod op bubbling houdt iedereen bezig. Veel verbazing in mijn carnavalsgroep. Hier en daar is er ook begrip, omdat er vorig jaar een danspartijtje was dat volgens sommigen echt te ver ging.”

De organisatie heeft het in een verklaring specifiek over de bubbling-muziek en dansstijl die ‘ordinair’ zou zijn. “Het gaat ze te ver?”, vraagt Ruben la Cruz zich af. Als MC Pester vormde hij samen met DJ Moortje de beroemde duo die het muziekgenre bubbling ontwikkelde: liedjes mixen met opzwepende teksten, onder een typisch deuntje.”

“Tijdens de gay pride in Amsterdam zie je ook veel bloot en mensen vulgair dansen. Ook op de nationale televisie zie je overal bloot. Heb je het carnaval in Limburg weleens gezien wat ze daar doen? Ik vind het hypocriet.”

Familiefeest

Volgens de organisatie is een verbod op vulgair dansen nodig, omdat het een ‘familiefeest’ is. “Hou op, hoor! Carnaval wordt eerder een duivels feest genoemd; een uitlaatklep, met veel viezerij. Ondenkbaar dat je op Aruba, Curaçao of Jamaica tegen mensen gaat zeggen dat je niet zou mogen schuren.”

Op sociale media wordt de kritiek geuit dat de organisatie ‘koloniaal’ bezig is. Deelnemer Quinlan begrijpt dat ook. “Zo’n verbod geeft mij ook het gevoel dat je hier in Nederland iets van onze prachtige Caribische cultuur wil wegnemen. En dat nog in het speciale herdenkingsjaar voor het slavernijverleden.”

Het valt ‘Bubbling Master’ La Cruz op dat vooral witte mensen in de organisatie de schuld krijgen. “Maar daarin zitten ook onze eigen mensen! Zij werken ook mee aan het kapotmaken van onze cultuur en creativiteit.”

Schuren

Jermaine Berkhoudt was vorig jaar presentator op de evenementen van het zomercarnaval. Ook hij is geschrokken van het besluit en roept iedereen op zich uit te spreken. “En iedereen weet al wat hiervan gaat komen: een schuurprotest! Dadelijk gaan we met duizenden mensen op de Erasmusbrug demonstreren.”

Ook La Cruz ziet online verschillende berichten dat koppels uit protest dicht tegen elkaar gaan dansen. “Veel mensen in Nederland hebben de afgelopen tijd hun mond vol over onze vrijheidsstrijder Tula. Maar hoe vrij zijn wij nu eigenlijk om onszelf te mogen uiten? Ik steun het schuurprotest voor honderd procent!”

“Ga schudden en schuren! Als jouw guy achter je wil staan voor de billenshake, doe lekker jouw ding. Wees vrij, wees jezelf and say no to violence. Ik sta morgen in Rotterdam, maar wel op het reggae-festival samen met DJ Moortje.”

“De organisatie dacht met een verbod iets te bereiken, maar als je ziet wat er is gebeurd kun je gerust stellen dat ze bubbling-muziek populairder maken. Iedereen zoekt het op. En dan gaan ze lekker met hun billen schudden.”