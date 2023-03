“We hebben de hulp van Cura Doet hard nodig”

WILLEMSTAD – Cura Doet is weer begonnen. Gisteren en vandaag zijn veel vrijwilligers druk bezig met werkzaamheden voor scholen en buurten. Zo ook bij Fundashon Nos Kas, een plek waar veertig bewoners met chronische mentale problemen, dakloosheid of een drugs- of drankverslaving kunnen wonen. Gebouwbeheerder Carelda Wederfoort: “Je kunt hier de rest van je leven blijven wonen.”

door Yvonne van Schaijk

De hulp van Cura Doet blijkt hard nodig om onderhoud te verrichten. “Onze stichting ontvangt wel subsidie van de overheid, maar dit is bij lange na niet genoeg”, zegt vrijwilligster Carelda Wedefoort. “We ontvangen dertig gulden per dag per persoon. Hier wordt alles van betaald: eten, water, elektriciteit, de huur van het pand en de salarissen van onze zes medewerkers. Het is niet genoeg om ook het onderhoud van te betalen.”

Beheerder Carelda (l), rechts penningmeester Yvonne

Samen met duizenden sociale organisaties is Cura Doet en NL Doet en alle andere eilandelijke Doets, de grootste vrijwilligersactie van het Koninkrijk.

Tijdens de DOET actie worden initiatieven in het zonnetje gezet en worden burgers gestimuleerd om een dag of dagdeel de handen uit de mouwen te steken. De drijvende krachten achter CURA DOET op Curaçao zijn Curaçao Cares en het Oranje Fonds.

Helpende Hand

Isabel (r) schildert mee

Penningmeester van, vrijwilliger Yvonne Americaan vertelt verder. “Het onderhoud is nodig om een gezellige en prettige omgeving te creëren. Dat hebben deze mensen ook nodig. Ze moeten hier fijn kunnen leven. Ze hebben van zichzelf al problemen.” Werkneemster Isabel beaamt dit: “Cura Doet is een grote helpende hand voor ons.”

In een dag worden alle muren en bedden van een nieuwe kleur voorzien. “Cura Doet schenkt ons een donatie van zo’n duizend gulden”, zegt Carelda. “Hiervan kopen wij alle materialen die nodig zijn. Cura Doet vrijwilligster Amanda Dahar vervolgt: “Hopelijk kunnen wij alles in één dag afkrijgen.”

Aandacht

Amanda

HR-manager Amanda is samen met veertien collega’s druk aan het verven. “We wilden een project steunen waar wij voelden dat onze bijdrage een heel eind zou kunnen helpen. Een gemeenschap steunen die weinig aandacht krijgt.”

Amanda zou vaker door het jaar heen vrijwilligerswerk willen doen. “Vrijwilligerswerk is zo makkelijk. Het gaat ook niet altijd om geld. Hier zie je fysiek het verschil. Je herinnert je al het harde werk dat je hebt verzet.”

Bewoner Enrique, tenslotte, vindt het heerlijk om in Nos Kas te wonen. “Ik krijg hier ontbijt, middag- en avondeten. Er is een tafel met vier poten en ik kan hier spelletjes spelen.” Hij vindt het fijn dat Cura Doet komt helpen met verven. “Het is fijn dat het gezellig wordt. Ik kan zelf niet helpen door mijn hersenbloeding. Dit is mijn enige huis.”