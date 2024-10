Economie “We moeten iets bouwen dat er ook na noodweer nog staat” Maarten Schakel 10-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De plotselinge ontwikkeling van Playa Lagun, Jeremi en Caracasbaai stuit op veel verzet bij de Curaçaose bevolking. De aangekondigde moderne bouwwerken passen niet bij de ongerepte baaien, zo luidt de kritiek. Volgens waarnemend GMN-minister Gilmar Pisas moeten we iets stevigs bouwen dat noodweer aankan.

Ook de snelheid waarmee de bouw werd aangekondigd en werd gestart, overvalt veel bewoners en doet vermoeden dat er meer achter zit. “Er is een bedrag gereserveerd op de begroting van dit jaar, voor de ontwikkeling van stranden. Dat budget vervalt eind van dit jaar, daarom moesten we er haast mee maken”, aldus Pisas in reactie. Dat de fundering al gestort is op Lagun, was volgens Pisas te danken aan een ijverige aannemer die daar op eigen initiatief al mee begonnen was. “Dat hebben we direct stopgezet. Ik heb hem niet de opdracht gegeven, maar ik ben minister dus ik ben wel verantwoordelijk.”

Waarnemend GMN-minister Gilmar Pisas en bezorgde Lagun-bewoner Peter Koster geven beiden hun kant van het verhaal. Bekijk hier de volledige reportage van Maarten Schakel.

Vandaag, op donderdag 10 oktober, wordt er opnieuw actie gevoerd en worden er handtekeningen ingezameld, ditmaal bij Playa Jeremi.

Op maandag rond 18.00 uur gaat Pisas naar Playa Lagun om te praten met bewoners. Na dat onderhoud neemt de regering een besluit over het vervolg van de bouwplannen.

Boca Simon

Pisas heeft in zijn gesprek met Curacao.nu ook aangegeven dat er ontwikkelingsplannen zijn voor Boca Simon, het kleine strand tussen de Penstraat en Marie Pompoen.

