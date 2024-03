Nieuws uit Nederland WeConnect gebruikt donatie om workshops te organiseren Dick Drayer 2024-03-29 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – Stichting WeConnect gaat een gift van ruim 17 duizend euro gebruiken om workshops te organiseren voor scholieren van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel: de kansen-gelijkheid vergroten voor deze jongeren in hun ontwikkeling tot studenten in Nederland en professionals in hun thuisregio. De gift komt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

WeConnect zet zich in voor de ondersteuning van Caribische studenten, zowel in Nederland als op de eilanden. “We zijn ontzettend dankbaar voor deze donatie. Hiermee kunnen we onze activiteiten intensiveren en nog meer jongeren voorbereiden op de uitdagingen die ze in Nederland zullen tegenkomen,” zegt Tanja Fraai, directeur van WeConnect. De workshops zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten die de jongeren weerbaarder maken.

De kwetsbaarheid van deze groep jongeren is een punt van zorg, zo benadrukt Gilbert Isabella, voorzitter van WeConnect en burgemeester van Houten. “De overgang van een hechte familiegemeenschap naar de zelfstandigheid die in Nederland vereist is, kan groot zijn. Onze workshops en netwerkbijeenkomsten bieden niet alleen praktische ondersteuning, maar versterken ook het onderlinge netwerk van de studenten.”

Naast de workshops organiseert WeConnect eind juni een event om Caribische studenten in Nederland samen te brengen rondom het thema discriminatie. Dit evenement, dat ook dient als afsluiting van het jaar van de herdenking van de slavernij, is bedoeld om ervaringen te delen en strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met discriminatie.