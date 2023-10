Week lang focus op veiligheid in de luchtvaart

WILLEMSTAD – De medewerkers van de Curaçao luchthaven Hato hebben een week lang intensief samengewerkt om de focus te leggen op veiligheid in de luchtvaart. Het programma van de eerste drie dagen stond in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Belangrijke spelers uit de industrie, waaronder vertegenwoordigers van de ICAO NACC, FAA en Jet Blue, werden uitgenodigd om hun waardevolle perspectief, inzichten en expertise te delen met het team.

Het uitgebreide programma omvatte diverse presentaties, panels, workshops, live demonstraties en nog veel meer interactieve leermomenten en activiteiten waarin kennis en ervaringen gedeeld werden.

“Zorgen dat onze teams up-to-date zijn op dit vlak is essentieel, niet alleen voor het personeel dat in de faciliteiten werkt, maar ook voor passagiers en bezoekers. Dit is een belangrijk onderdeel van de reiservaring van alle passagiers die vertrekken, aankomen of een aansluitende vlucht hebben op CUR.

Ons hoofddoel blijft het promoten van gezonde en veilige werkpraktijken, en daarmee een veiliger omgeving voor iedereen”, aldus Michael Hoehenberger, CEO van CAP, de beheerder van de luchthaven.

De week werd afgesloten met de FOD-Walk op vrijdagochtend. Tijdens deze FOD Walk, een favoriet terugkerend evenement, kwamen alle medewerkers en belanghebbenden van de luchthaven samen om de gehele start- en landingsbaan te scannen en schoon te maken om FOD (Foreign Object Debris, oftewel vreemd vuil dat een gevaar kan vormen voor de veiligheid van vliegtuigen en voertuigen op het terrein) te verwijderen.

“We zijn zeer tevreden met deze editie van de Veiligheid & Beveiliging Week. Van de opening op maandag tot de FOD Walk op vrijdag, het is een geweldige ervaring geweest. Onze hele luchthavengemeenschap was enthousiast en betrokken gedurende de hele week en dat geeft ons een gevoel van tevredenheid over een klus die goed is gedaan”, aldus Hoehenberger.