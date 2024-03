Week van de Kunst 2024 in CuraÃ§aose scholen

Onderwijs Week van de Kunst 2024 in Curaçaose scholen Redactie 2024-03-07 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De ‘Nationale Week van de Kunst in Scholen’ vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 8 maart. Het programma nodigt kinderen en jongeren uit om een reeks workshops en lokale kunstgalerieën te bezoeken.

Gedurende deze week besteden scholen speciale aandacht aan alle aspecten van kunst, met als doel studenten te motiveren hun artistieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De sector Cultuur en Sport, die verantwoordelijk is voor dit project, heeft alle scholen opgeroepen om creativiteit te stimuleren en deze week in het teken van kunst te stellen.

De redenen die in het decreet worden genoemd zijn onder meer dat kunst bijdraagt aan een meer complete educatie en een gezonde ontwikkeling van onze kinderen, en dat het een essentieel en onmisbaar onderdeel van het onderwijs is, bevorderlijk voor de creatieve vorming en ontwikkeling.

Ter promotie van de kunstweek werkt de sector Cultuur en Sport samen met het initiatief “Open Atelier Route”, georganiseerd door de visuele kunstenaar Avantia Damberg. Dit evenement, dat toegankelijk is voor iedereen, biedt de gelegenheid om op een plezierige manier kennis te maken met lokale kunstenaars. Speciale regelingen worden getroffen voor groepen kinderen en jongeren om deze ateliers en galerieën te bezoeken, inclusief vervoer voor scholen die dicht bij de route liggen.

Visuele kunstenaar David Paulus, die aan de Fontys School of Arts in Nederland studeert om kunstdocent te worden, organiseerde eerder verschillende workshops rond het thema afschaffing van slavernij en kunst in scholen. Studenten van onder andere Kolegio Pierre Lauffer VSBO en Maria Immaculata Lyceum namen deel aan deze workshops, waarbij kunst werd gecreëerd met recyclebare materialen. Dit toont aan dat er niet veel nodig is om de creativiteit van studenten te activeren.