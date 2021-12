Week4Light 2021 brengt ruim 56.000 gulden op voor hospice

3 Gedeeld

Foto: Angelique Felisie

Afgelopen week was het de vijfde Week4Light van Hospice Arco Cavent. Tijdens deze week is er mar liefst 56.134,24 gulden opgehaald, zodat het hospice ook in 2022 weer palliatieve zorg kan blijven bieden.

Naast de financiële hulp vanuit het bedrijfsleven, hadden mensen de mogelijkheid om bij Van den Tweel en in Zuikertuin Mall een lampionzakje te kopen. Daar werden, met name door particulieren, veel donaties gedaan aan het hospice.

Op de afsluitavond van de Week4Light is er een groot herdenkingshart gemaakt bij de Kathedraal van Doornen, waar men het versierde zakje, onder begeleiding van saxofonist Benjamin Emanuel, kon plaatsen ter nagedachtenis aan een overleden dierbare.

Afhankelijk

Bij Hospice Arco Cavent verblijven mensen die terminaal ziek zijn. Het accent ligt op de kwaliteit van het leven, goede zorg en zoveel mogelijk comfort. Het hospice is vrijwel geheel afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven en fondsen.

“Iedereen is bij Hospice Arco Cavent welkom, ongeacht afkomst of sociale status. Het hospice vraagt geen eigen bijdrage als mensen hier financieel niet toe in staat zijn. Privéverzekeringen vergoeden wèl de algehele kosten, die 250 gulden per dag bedragen.

Maar de SVB betaalt een te lage vergoeding van 85,00 gulden per bewoner per dag en er is ook geen zicht op een aanpassing van dat bedrag voor de zware zorg die geleverd wordt in het hospice. Het tekort is daarom nijpend en de hospice kan niet meer zonder de Week4Light”, zegt Rianne van Gestel, directeur van het hospice.

