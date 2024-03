Politie en Justitie Weekend opnieuw vol met ongelukken en gewonden Redactie 2024-03-25 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Dit weekend waren er weer veel ongevallen, die voertuigen met aanzienlijke materiële schade achterlieten en ook minstens vijf mensen werden voor medische behandeling naar het CMC vervoerd, dat meldt de Èxtra.

In sommige gevallen was de aanwezigheid van de politie vereist, terwijl in zeker twee gevallen ook de brandweer nodig was, aangezien er veel olie op de weg lekte en er zand over verspreid moest worden.

Op de Roodeweg raakte een auto betrokken bij een ongeval toen hij niet stopte terwijl een konvooi passeerde en aan de zijkant werd geraakt.

Op de Cas Coraweg verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig bij een van de drempels op de weg en sloeg over de kop. De drempels daar zijn vaak steil en kunnen gevaarlijke dalingen hebben, waardoor bestuurders de controle kunnen verliezen als ze niet hun snelheid verminderen.

Een ander ongeval gebeurde bij de Juliana-brug ter hoogte van Parera, waar een bus de controle verloor in een bocht en over de kop ging. Ook hier was er aanzienlijke materiële schade.

Het ernstigste ongeval dit weekend vond plaats op de weg waar Mitsubishi Motors in Juan Domingo vroeger was. Twee auto’s botsten frontaal op elkaar, wat leidde tot veel materiële schade en vier gewonden. Er lekte ook veel olie op de weg. Ambulances vervoerden de gewonden en de brandweer kwam ter plaatse om zand over de olie op de weg te verspreiden.

Een bestuurder op de Kaminda Willems J. Cratz week uit voor een gat, verloor de controle en crashte in een bosje op een heuvel. Er was een bulldozer nodig om de auto uit de bosjes te halen en op een kraan te plaatsen. De bestuurder was erg geschrokken na het ongeval.

Bij de oprit van de Juliana-brug botsten gisteren twee voertuigen op elkaar. Dit geval lijkt te wijzen op het niet verlenen van voorrang. Er was een gewonde die per ambulance naar het CMC moest worden vervoerd.