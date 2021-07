Weekend-update Covid-19 op Curaçao, Aruba en Bonaire

6 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. Hoewel vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, blijft het virus aanwezig op de eilanden. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Curaçao is de laatste dagen weer iets gedaald. Afgelopen zaterdag telde het eiland 686 actieve cases, nu zijn het er 651.

Op Curaçao zijn vandaag 1.545 mensen getest op Covid-19. Van hen kregen 48 mensen een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu twee mensen die positief getest zijn. Eén van hen ligt op de intensive care. Ook herstelden er weer 57 mensen van het virus.

Curaçao heeft nu 651 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Ten opzichte van afgelopen woensdag is het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Aruba bijna verdubbeld. Woensdag telde het eiland nog 111 actieve gevallen. Ook het aantal positief getesten in het ziekenhuis steeg, afgelopen woensdag lag één persoon op de intensive care.

Op Aruba zijn gisteren 28 mensen positief getest. In negen gevallen gaat het om bezoekers van het eiland.

Afgelopen vrijdag lagen er in het ziekenhuis op Aruba negen mensen die positief getest zijn. Vier van hen liggen op de intensive care.

Aruba heeft nu 210 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Op Bonaire is het aantal actieve gevallen van Covid-19 nagenoeg gelijk gebleven. Afgelopen donderdag telde het eiland zestien actieve gevallen, nu is het er één minder.

Op Bonaire zijn elf mensen getest op Covid-19. Niemand testte positief.

In het ziekenhuis op Bonaire verblijven al lange tijd geen mensen die positief getest zijn.

Bonaire heeft nu vijftien actieve gevallen van Covid-19.

Lees ook: